EEUU: Reportan tiroteo masivo en un bar de Thousand Oaks, California

Al menos 11 personas han resultado heridas en un tiroteo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks, informaron hoy jueves medios estadounidenses.

Un portavoz de la oficina del Sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, confirmó que los 11 han sido hospitalizados, aunque por el momento se desconoce su gravedad, uno de los cuales es agente de ese departamento.

"El incidente continua. No podemos considerar esta situación bajo control", dijo el capitán Garo Kuredjian, antes de añadir que el atacante aún podría estar vivo dentro del local, según diferentes medios.

Inicialmente, el Departamento de Bomberos de Ventura explicó que en el tiroteo en el bar Borderline, en torno a las 23.20 hora local del miércoles (04.20 hora de este jueves en Chile), se produjeron "múltiples heridos".

"Se reporta un incidente con tirador activo en Borderline en @CityofTO", informó en un tuit el Departamento de Bomberos del condado de Ventura, donde se ubica Borderline Bar and Grill.

"Por favor, aléjese del área. Incidente de seguridad en activo. Se reportan múltiples lesionados. Los detalles aún no se han definido. Se solicitaron múltiples ambulancias", prosigue el mensaje.

La oficina del Sheriff del condado aseguró que se cree que en el momento del ataque había unas 100 personas.

Un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso, con barba y sombrero, lanzar una granada de humo y atacar a un vigilante de seguridad, antes de disparar indiscriminadamente.

