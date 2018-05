Estados Unidos: Tiroteo en escuela de Texas deja al menos 10 muertos y múltiples heridos

Autoridades y fuentes del Distrito Escolar local del estado de Texas confirmaron este viernes el desarrollo de un tiroteo en una escuela secundaria en la localidad de Santa Fe.

Cerca de las 09:00 horas (10:00 hora de chile), el Distrito Escolar de Santa Fe de Texas publicó en su página web, "ocurrió un incidente con un atacante activo con un arma de fuego en una escuela secundaria, por lo que se ha iniciado un bloqueo".

Al menos diez personas resultaron muertas y varias más heridas, entre ellas nueve alumnos y un profesor del establecimiento.

Según la policía local, el autor de los disparos fue identificado como Dimitrios Pagourtzis, un estudiante de 17 años, quien fue detenido junto a otra personas y están siendo interogados por la policía.



Capturas de pantalla de las cuentas en las redes sociales de Pagourtzis, publicadas por diferentes medios, muestran cómo el joven subió a su perfil imágenes de armas, fotos con símbolos nazis y una camiseta con el lema "Born to kill" ("Nacido para matar", en inglés).

Además, los equipos de artificieros de la policía registraron la escuela en búsqueda de artefactos explosivos que pudieran estar escondidos, ya que el detenido amenazó con dejar bombas en el lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo a la comunidad en un escueto mensaje de Twitter: "Disparos en una escuela en Texas. Los primeros informes no son positivos. ¡Dios bendiga a todos!", escribió.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!