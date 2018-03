Joven herido en tiroteo de Florida demandará a autoridades por negligencia

El joven de origen venezolano Anthony Borges, considerado un héroe por proteger a sus compañeros durante el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida el pasado 14 de febrero, en el que recibió cinco disparos, planea demandar a las autoridades locales por negligencia.

Alex Arreaza, abogado que representa a Borges, de 15 años, y su familia, envió este lunes una carta en la que informa de sus intenciones a varias agencias del condado de Broward, donde se encuentra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, donde murieron 17 personas y otra quincena resultó herida.

El joven, que recibió cinco disparos en las piernas y el torso, busca compensación económica para poder afrontar el costoso tratamiento médico y recuperación a los que debe someterse por las heridas que sufrió.

Arreaza asegura que las facturas médicas derivadas de su tratamiento están por encima del millón de dólares, señala el diario Sun Sentinel, aunque la cifra de indemnización que pedirán todavía no fue determinada, según la misiva.

"La negligente manera en la que las escuelas públicas del condado de Broward, el director y el agente de policía reaccionaron para proteger a los estudiantes, y en particular a nuestro cliente, de una inminente amenaza contra su vida fue algo indolente, inaceptable y negligente", escribió Arreaza.

Please pray for my amazing student Anthony Borges! He is a hero who was shot 5 times last week & has a long recovering ahead🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼#MSDStrong #NeverAgain #MSDEagles #douglasstrong pic.twitter.com/oqvBL6bSwC