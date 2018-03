Profesor disparó accidentalmente en clases e hirió a un alumno

Luego de la última matanza en una escuela de Florida, una de las ideas del presidente estadounidense Donald Trump fue armar a los profesores para poder enfrentar a los atacantes y así "evitar" más muertes.

Este martes, un profesor hacía una clase de seguridad en una escuela en el norte de California cuando la pistola que cargaba se disparó accidentalmente mientras apuntaba hacia el techo, según informa CNN.

Dennis Alexander estaba enseñando en una escuela en Seaside, California, cuando se le salió un tiro. Un alumno de 17 años resultó herido cuando le dio una esquirla que cayó desde el techo.

Afortunadamente, la lesión del estudiante es superficial y no hubo riesgo de vida, según informó la policía. "Muchos padres deben estar preguntándose por qué un profesor estaba apuntando un arma al cielo frente a los alumnos", dijo una autoridad.

Fermin Gonzales, papá del joven lesionado, dijo que entiende que fue sólo un accidente pero "alguien pudo haber muerto" en el hecho. "Es tan loco que no lo puedo creer", dijo el apoderado, quien se refirió a la idea de Trump.

"Yo me inclinaba hacia esa idea de tener personas armadas en las escuelas si pasaba algo. Después de lo de hoy, entiendo por qué hay gente que dice que no debería haber armas en las escuelas", dijo Gonzales.

