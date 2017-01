Reportan un tiroteo en aeropuerto de Florida

Un tiroteo se registró este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos, según informan los medios locales.

La oficina del Sheriff del condado de Broward, donde está ubicado el terminal aéreo, confirmó la muerte de cinco personas y reportó que un grupo de ocho heridos fue trasladado hasta un hospital local.

La misma fuente aseguró además que hay una persona en custodia policial.

Este individuo correspondería al autor de los disparos, según señala CNN.

"No tenemos evidencia en este momento de que él estuviese actuando con alguien más. Actualmente está en custodia y estamos investigando", dijo la alcaldesa del condado Broward, Barbara Sharief, al mismo medio.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017



Más temprano, el ex vocero de la Casa Blanca Ari Fleischer comentó desde el lugar: "Se han realizado disparos. Todo el mundo corre".

"Todo parece en calma ahora, pero la policía no nos deja salir, al menos en la zona en la que estoy", añadió más tarde en su cuenta de Twitter.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017