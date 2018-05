Sobrevivientes de Parkland se reunieron con "héroe" del tiroteo en Tennessee

Los estudiantes de la secundaria de Parkland, donde en febrero pasado Nikolas Cruz mató con un rifle semiautomático a 17 personas, sostuvieron un encuentro con James Shaw Jr., el "héroe" que arrebató el arma al atacante en un tiroteo en Tennessee.

La reunión realizada en Miami, informó este domingo la cadena CNN, fue de admiración mutua, tal como el propio Shaw Jr. lo reflejó en su cuenta de Twitter, en la que colgó una foto donde aparece con Emma González, una de las sobrevivientes del ataque en la secundaria Marjory Stoneman Douglas y convertida en activista por un mayor control en la venta y uso de armas de fuego.

"Hoy conocí a una de mis heroínas", escribió Shaw Jr., quien el pasado mes impidió una tragedia mayor al lograr arrancarle el arma a Travis Reinking, el autor del ataque en un restaurante de la cadena Waffle House en el pueblo de Antioch, cerca de Nashville, que dejó cuatro personas muertas y dos heridos de gravedad.

El joven publicó otra imagen en la que aparece con otros estudiantes de esta escuela junto al mensaje: "Conocer a los jóvenes del incidente de Parkland, tanto fuego e inspiración en sus ojos fue una gran alegría".

Tras el incidente en Tennessee, Shaw se ha convertido en un defensor de las víctimas por armas de fuego y semanas atrás puso en marcha una campaña de recolección de fondos para las familias de los cuatro muertos del tiroteo en el local de Waffle House, que lleva reunidos más de 240.000 dólares.

"Este fue el desayuno más legendario que he tenido en mi vida", escribió por su parte Emma González, mientras que su compañero David Hogg, otro estudiante de Parkland y rostro visible del movimiento por un mayor control en la venta de armas, publicó también en Twitter un retrato con Shaw: "Mucho trabajo por delante pero los jóvenes ganarán".

Meeting the young adults of the Parkland incident so much fire and inspiration in their eyes was a great joy pic.twitter.com/DLPJ01K8e2