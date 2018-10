Tiroteo en una sinagoga dejó múltiples muertos en Pittsburgh

Varias personas fallecieron durante un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh (Pennsylvania, EE.UU.), una acción que tuvo lugar cerca de las 10:00 de la mañana de hoy sábado.

"En estos momentos podemos confirmar varias bajas", informó un portavoz de la policía local que se encontraba trabajando en el lugar.

Algunos medios locales, que citan a testigos presenciales, señalan que son al menos ocho los fallecidos después de que una persona abriera fuego en la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida.

Según detallaron las autoridades, el tirador fue detenido luego de realizara el ataque, y tres uniformados resultaron heridos en el operativo.

Las informaciones preliminares apuntan a que el agresor abrió fuego contra la policía y los servicios de emergencia que se apostaron en el lugar de los hechos, y que uno de los fallecidos es uno de los agentes que resultó abatido.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que las personas de los alrededores se mantuvieran alertas.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!