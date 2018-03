Tiroteo en Universidad de Michigan: Confirman que las víctimas son los padres del sospechoso

Los dos fallecidos en el tiroteo registrado en la Universidad Central de Michigan (CMU), en la localidad de Mount Pleasant, Estados Unidos, son los padres del sospechoso, que es buscado por las autoridades, informaron este vienes medios locales.

El presunto autor, un estudiante de 19 años identificado como James Eric Davis, disparó dentro de su dormitorio a sus padres y se fugó corriendo del campus universitario.

Seis horas después del tiroteo, Davis, descrito por las autoridades como un joven afroamericano "armado y peligroso", seguía a la fuga.

En una conferencia de prensa, el jefe de la Policía universitaria de la CMU, Larry Klaus, aseguró que "ningún estudiante, profesor o miembro de la universidad" resultó herido durante el tiroteo.

Klaus explicó que las primeras investigaciones llevan a la conclusión que el tiroteo se produjo a raíz de una "situación doméstica familiar".

Además, el jefe policial indicó que Davis fue ingresado la noche anterior en un hospital local por "una sobredosis o mala reacción a la droga" y posteriormente fue dado de alta.

Davis, de 1,79 metros de altura, fue visto por última vez esta mañana huyendo del escenario del crimen vistiendo unos pantalones amarillos y una sudadera azul con capucha.

Autoridades locales y estatales desplegaron equipos tácticos especiales y de vigilancia aérea por el área de la ciudad de Mount Pleasant, de unos 26.300 habitantes, para encontrar a Davis.

#Breaking: This is our first look at Bellwood Police Officer James Davis, Sr.

Shot and killed with his wife at @CMUniversity - his son, James Davis, Jr. is still on the run. pic.twitter.com/nY1JwmsXrX