UE: Tiroteo en sinagoga muestra "magnitud de ola de antisemitismo"

La Unión Europea (UE) aseguró que el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh (EEUU) ocurrido este sábado "muestra la magnitud de la ola de antisemitismo" que se está extendiendo por numerosos países, y transmitió sus condolencias a los familiares y amigos de los afectados por el suceso.

"El ataque en Pittsburgh (Pensilvania) muestra la magnitud de la ola de antisemitismo y racismo que se está extendiendo en muchos países", declaró en un comunicado la portavoz de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

Además de expresar sus "sinceras condolencias" a las autoridades estadounidenses y a los familiares y amigos de las víctimas, trasladó la solidaridad de los Veintiocho a "la comunidad de la sinagoga de Pittsburgh y a todas las comunidades judías del mundo".

"La UE reafirma su fuerte condena del antisemitismo y de cualquier incitación al odio y la violencia. Hemos vivido en nuestro continente las consecuencias devastadoras e imperdonables del antisemitismo y el odio que nunca pueden ser olvidadas", afirmó.

Asimismo, recalcó que las instituciones de la Unión Europea no dejarán de trabajar "para proteger el derecho fundamental de credo, en cualquier lugar donde sea cuestionado o atacado".

"Horror"

El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en su perfil de Twitter estar "horrorizado" por el ataque en la ciudad estadounidense y añadió que sus pensamientos se encuentran con las víctimas y sus familias.

Horrified by the #PittsburghShooting. My thoughts are with the victims and their families. @EU_Commission stands in solidarity with the community of the synagogue of #Pittsburgh and with all Jewish communities around the world.