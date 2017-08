Tres muertos y más de 20 heridos tras violenta marcha supremacista en EEUU

Tres muertos y más de 20 heridos es el saldo hasta ahora de la jornada violenta de este sábado en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, vinculados con los choques por una marcha de blancos supremacistas, que incluyen un atropello masivo y un helicóptero estrellado, informó el gobernador Terry McAuliffe.

En conferencia de prensa, McAuliffe señaló que además del fallecido cuando un auto arrolló a manifestantes opuestos a la marcha supremacista en el centro de la ciudad, había que sumar a un piloto y a un pasajero de un helicóptero de la policía estatal que se estrelló a las afueras de la ciudad.

Por su parte, el jefe de policía de Charlottesville, Al Thomas, indicó que el conductor responsable del atropello se encuentra "detenido", pero no ofreció detalles acerca de su identidad y solo señaló que se trataba de un "hombre".

"Estamos tratando lo sucedido como una investigación por homicidio criminal", afirmó Thomas, quien no comentó las circunstancias del accidente del helicóptero.

El suceso ocurrió cerca de las 13:00 hora local (mismo horario en Chile) poco después de que el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declarara el estado de emergencia en la ciudad, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condenara "todo lo que representa el odio".

La polémica marcha "Unir a la derecha" se organizó en protesta por el retiro de una estatua homenaje al general confederado Robert E. Lee, quien lideró a las fuerzas sureñas durante la Guerra Civil estadounidense, y que ya había generado choques violentos el viernes entre participantes y opositores.

Entre los manifestantes, algunos de los cuales portaban esvásticas nazis, se encontraba el ex líder del Ku Klux Klan, David Duker.

La manifestación fue descrita como "el mayor encuentro de odio de su clase en décadas en EEUU", según el Southern Poverty Law Center, un grupo que investiga a los que fomentan la violencia racial.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!