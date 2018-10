El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió que China y Rusia hayan intervenido su teléfono personal, una información que divulgó este miércoles The New York Times, que explicó que el mandatario sigue utilizando ese aparato pese a las advertencias de los servicios de inteligencia.

"El New York Times tiene una nueva historia falsa que (dice que) ahora los rusos y los chinos -me alegro de que finalmente agregaron a China- están escuchando todas mis llamadas desde teléfonos celulares", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

"(Esto podría ser posible) excepto porque rara vez uso un teléfono móvil, y cuando lo hago está autorizado por el Gobierno", añadió el presidente, que dijo que prefiere "las líneas fijas".

Trump hizo estas declaraciones después de que el rotativo neoyorquino publicara que los espías chinos y rusos escuchan "regularmente" las llamadas del mandatario desde su móvil personal.

The New York Times, que citó a altos funcionarios, aseguró que pese a las advertencias de la inteligencia estadounidense, el presidente ha rechazado hasta el momento entregar su aparato personal, tal y como se le ha recomendado.

China busca usar información en su beneficio

Según la inteligencia estadounidense, China pretende utilizar lo que aprende de las llamadas personales de Trump -cómo piensa el presidente, qué argumentos defiende y a quién está dispuesto a escuchar- en su beneficio de cara a las disputas comerciales.

Entre las personas con las que supuestamente habla Trump con ese teléfono están el director ejecutivo del banco de inversión Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, o el magnate de los casinos Steve Wynn, que han tenido nexos con Pekín, según el diario.

Uno de los objetivos de China, según estas informaciones, es influir en este entorno de Trump, aunque Pekín desmitió cualquier interferencia en el móvil del presidente de Estados Unidos.

Los agentes de inteligencia estadounidenses consideran, según The New York Times, que Trump se toma a la ligera la seguridad electrónica al no limitar sus comunicaciones a los dispositivos seguros de los que dispone como presidente.

De acuerdo a estas informaciones el presidente dispone de tres teléfonos personales, dos de los cuales han sido alterados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para modificar sus funciones, pero el tercero es un dispositivo del todo normal.