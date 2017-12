Rajoy rechazó invitación de Puigdemont para reunirse fuera de España

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció este viernes al futuro gabinete autonómico catalán un diálogo "abierto y realista", pero siempre con respeto a lo que establece la Constitución.



En una comparecencia ante la prensa, Rajoy respondió así a la propuesta del expresidente regional catalán Carles Puigdemont de reunirse en un país extranjero para abrir un diálogo.



Las elecciones autonómicas en Cataluña depararon ayer el triunfo insuficiente del partido Ciudadanos -defensor de la Constitución-, aunque las fuerzas independentistas, en conjunto, mantienen la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y podrían gobernar, con la hipótesis de que Puigdemont pueda ser de nuevo candidato a la presidencia de esa región.



El futuro Gabinete catalán "estará sometido al imperio de la ley", dijo Rajoy, quien avisó de que ese gobierno autonómico tendrá que respetar la pluralidad y no imponer la vía unilateral.



Se trata de una advertencia a Puigdemont y los secesionistas, que impulsaron un proceso de separación de España culminado el 27 de octubre con la aprobación en el Parlamento catalán de una declaración de independencia ilegal.



La respuesta del Ejecutivo de Rajoy fue destituir al Gabinete Puigdemont y convocar comicios autonómicos para este 21 de diciembre, con lo que "cumplió con su obligación", según el presidente.



Por otra parte, el Tribunal Supremo abrió una causa en la que está investigando a diversos políticos por un presunto delito de rebelión, entre ellos a Puigdemont, que se fue a Bélgica para no responder a la justicia española.

Situación procesal de Puigdemont no depende de elecciones

Rajoy advirtió este viernes de que la situación procesal del ex presidente Puigdemont y de todos los imputados del proceso independentista no depende "en absoluto" de los resultados de las elecciones autonómicas de ayer en Cataluña sino de las decisiones que tomen los jueces.

"Somos los políticos los que debemos someternos a la justicia como cualquier otro ciudadano, y no la justicia la que debe someterse a ninguna estrategia política", dijo el presidente del gobierno español, quien insistió en que su Ejecutivo estará "como siempre" a lo que digan los tribunales.



Respecto al futuro gobierno catalán, Rajoy espera que contribuya a "generar certidumbre" y a favorecer la reconciliación "de la mano de la ley" después de un período de independentismo que ha supuesto una "fractura" en la sociedad y que "llevará tiempo recuperar".



Rajoy subrayó que tras los resultados de las elecciones catalanas de ayer, "nadie puede hablar en nombre de Cataluña si no contempla a toda Cataluña", porque "no es monolítica", sino "plural".