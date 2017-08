Chileno advirtió hace cuatro meses posible atentado terrorista en La Rambla

El 7 de abril pasado, el chileno residente en España Claudio Bravo (no confundir con el arquero de la selección chilena de fútbol) alertó vía Twitter a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la poca seguridad y la posibilidad de que ingresaran automóviles al paseo La Rambla, donde este jueves un atentado terrorista dejó 14 fallecidos.

"Hola Ada Colau. ¿Tenéis pensado poner barreras para que no puedan entrar coches en La Rambla o Puerta del Ángel?", decía el mensaje escrito por Bravo acompañado del hashtag "Terrorismo".

En conversación con Publimetro, el chileno relató que "cada vez que pasaba por allí pensaba en lo fácil que era meterse en camión o en auto y matar a decenas. Así que hace cuatro meses le envié un tuit a la alcaldesa".

"Entiendo que es casi imposible impedir que se cometan atentados terroristas, porque ellos se buscan la forma y son los más creativos posible, pero al menos las autoridades tienen que ponérselo difícil y en este caso no ha sido así, lo han puesto fácil", prosiguió Bravo.

"Era evidente que La Rambla, que es una calle por la que transitan más de un millón de personas al día, y era lógico, obvio que en un momento si era accesible a través de autos iban a entrar por ahí. No costaba nada poner unos pilones, lo que sea, para impedir el paso de los autos", añadió.

Bravo dice que le produce impotencia y rabia el atentado ocurrido este jueves, porque la alcaldesa "no fue capaz de responder ni tomar medidas, por último, que no me responda, pero que tome las medidas necesarias".

Finalmente, Claudio decidió borrar el tuit porque "la gente empezó a insultarme y a decirme que no era el momento para pedir responsabilidades".

El tuit enviado a la alcaldesa de Barcelona.