España: Niño extraviado apareció muerto en el automóvil de su madrastra

Consternación ha generado en España el escabroso caso del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años, quien fue hallado muerto tras haber permanecido desaparecido durante 12 días en Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía.

Los restos del menor fueron encontrados este domingo en el maletero del vehículo de su presunta asesina cuando ésta los transportaba con la finalidad de cambiarlos de lugar para evitar que fueran encontrados.

La supuesta infanticida, que fue detenida momentos después, se llama Ana Julia Quezada (43), de nacionalidad dominicana y pareja del padre del niño, Ángel Cruz, y fue la última persona -junto a la abuela del menor- en verlo con vida previo a su desaparición, antes de que se perdiera su rastro cuando se dirigía a casa de sus primos.

"No he sido yo, he cogido el auto esta mañana", se defendió la mujer cuando era apresada tras ser sorprendida en las cercanías del domicilio del progenitor de la inocente víctima, con el que convivía hacía un año, consigna BBC Mundo.

Lo cierto es que la principal acusada, que desde el comienzo se manifestaba implorando la aparición del niño y llamando a los supuestos captores que lo liberaran, levantó sospechas debido a sus constantes "hiperreacciones" en el desarrollo del caso, pasando de mostrarse muy afectada con los familiares a la frialdad total, con "comentarios gratuitos" dando explicaciones que "nadie le había pedido" o sus "sobreactuaciones" ante los medios de comunicación, señala El País.

Pero el detalle que la puso en la mira en la policía fue cuando ésta, el pasado 3 de marzo, entregó a los agentes una camiseta del pequeño Gabriel que aseguró haber hallado casualmente en una zona que ya había sido registrada en varias ocasiones. Pese a la lluvia que había caído recientemente en la zona, la prenda estaba limpia y seca.

"No he sido yo", se defendió la madrastra al ser detenida. (Foto: Diario El Mundo)

Entonces, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada en medios españoles, los policías indujeron a Quezada a cometer un craso error: en un interrogatorio reciente le comentaron que estaban cerca de encontrar el pozo donde permanecía el cuerpo del menor.

Aquello motivó a la mujer, según los agentes, a acudir el lugar donde presuntamente tenía escondido el cadáver para sacarlo y moverlo hacia otro sitio. En esos momento, la madrastra estaba siendo vigilada por guardias civiles e incluso fotografiada cuando envolvía el cuerpo.

La autopsia determinó que el pequeño murió estrangulado el día en que desapareció, el pasado 27 de febrero, y el cadáver estaba manchado de tierra.

El oscuro pasado de la madrastra

Este caso ha despertado dudas sobre la causa de la muerte de una hija de cuatro años de Quezada en 1996, quien falleció tras caer de una ventana, cuando la mujer vivía en Burgos, en Castilla y León, caso que había concluido tras establecer que fue un accidente.

En ese entonces, según archivos desempolvados por la Policía Nacional, un cuadro de "excitación nerviosa" impidió tomarle declaración el día que murió la menor, apunta El País.

En 2012, en esa misma ciudad, Quezada tenía otra pareja, un conocido empresario de la localidad. La situación tampoco terminó bien pues, según relató a El Mundo uno de los hijos de ese hombre, la mujer acabó siendo denunciada por haberse apropiado de grandes cantidades de dinero y joyas del empresario mientras éste agonizaba y también poco después de su muerte por cáncer.

"Era mala, tenía una doble cara. Al principio parecía simpática, pero luego nos dimos cuenta de que sólo quería el dinero (...) Convenció a mi padre para que la hiciera beneficiaria de un seguro de vida de 35.000 euros, se llevó todas las joyas que había en casa, sacó dinero de las cuentas corrientes", recordó.

Pese a la desgarradora situación que viven, los padres del menor agradecieron el apoyo de la comunidad almeriense. (Foto: EFE)

Multitudinaria despedida al menor

En tanto, este martes se realizó una ceremonia para despedir al pequeño Gabriel en la Catedral de Almería. Si bien estaba reservada para la familia y primeras autoridades, fue retransmitida al exterior por una pantalla gigante en uno de los lados de la fachada, donde se reunió cerca de un millar de personas quienes manifestaron su solidaridad con los padres del menor.

"Mi niño ha ganado. Sabemos que está en el Cielo, jugando con sus pececitos y la bruja ya no existe. Sáquenla de sus cabezas. Pido a todo el mundo en nombre de Gabriel que hoy ponga Girasoles (la canción de la cantautora española Rozalén que le gustaba al pequeño). La bruja ya está donde tiene que estar", expresó Patricia, la madre del niño.

A su lado estaba Ángel, quien agradeció a la comunidad "por llevarnos en volandas para buscar a nuestro hijo. Son muy grandes. Gracias por el apoyo".

Los restos de Gabriel reposan desde ahora en el cementerio de Fernán Pérez, donde fue enterrado en una íntima ceremonia.

En tanto, un juez de Almería prohibió la incineración del cadáver -pero no la inhumación-, por si fuera necesario practicarle más pruebas, según fuentes judiciales citadas por Efe.

En paralelo, está previsto que Ana Julia Quezada, la única detenida por el crimen, pase este miércoles a disposición judicial al cumplirse 72 horas desde su arresto, a no ser que el juez decida prorrogar su detención, si lo considera necesario, dicen las mismas fuentes.