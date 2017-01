Paquita, la jubilada que revolucionó la televisión española con mensaje social

Paquita, una jubilada de 91 años, se robó todas las miradas en un programa de televisión luego de dejar en silencio a numerosos expertos en economía con un potente y claro mensaje respecto a las pensiones de las mujeres en España.

Al recibir el micrófono en "LaSexta Noche", en una ronda de preguntas al público, Paquita disparó su opinión de forma contundente, llevándose el aplauso de la audiencia ante el silencio de los panelistas.

"Que alguien piense en que la mujer que ha trabajado ¿Por qué tiene que tener las pensiones más bajas que los hombres? Yo no es que quiera que a los hombres les quiten la pensión o se la bajen, lo que quiero es que se la suban a las mujeres", afirmó.

Sin dejar que la interrumpieran, la mujer continuó expresando su opinión y pidió que "piensen en esas mujeres viudas que no han trabajado por atender a los hijos, a los maridos, porque en tiempos cuando te casabas te tenías que ir de la empresa. Yo por eso no me casé hasta los 49 años, porque no me daba la gana que a mí me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando".

"Y yo digo que esas mujeres que no han podido trabajar y que tienen la pensión de viudez que es una, perdónenme la frase, una mierda. Y yo de economía no entiendo, pero sí entiendo de la economía de mi casa y sé cómo se vive en las casas", remató Paquita entre aplausos del público.

Cuando los conductores del programa quisieron dar la voz de nuevo al conductor, Paquita volvió a la carga y entregó su fórmula para resolver el problema: "Lo que tienen que hacer es dar más trabajo a hombres y mujeres jóvenes que están en paro y que puedan trabajar para que las pensiones puedan ir para arriba. Tengo 91 años pero no soy gilipollas".