Policía confirmó tercer detenido por vinculación con atentados de Cataluña

Los Mossos d'Esquadra (Policía autónoma de Cataluña) detuvieron a una tercera persona en Ripoll, en la provincia catalana de Gerona, por su supuesta vinculación con los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils.

Los Mossos d'Esquadra confirmaron que la tercera detención se realizó en el marco del dispositivo policial puesto en marcha tras los atentados de ayer, que causaron la muerte de trece personas y heridas a más de un centenar en Las Ramblas de Barcelona.

De madrugada, los Mossos d'Esquadra abatieron a cinco terroristas que protagonizaron otro atropello masivo en el Paseo Marítimo de Cambrils, una ciudad costera de Tarragona, al sur de Barcelona, que dejó en este caso seis heridos.

La policía catalana ha detenido por ahora a tres personas por su supuesta vinculación con estos atentados, que estarían relacionados además con la explosión de una vivienda en la localidad de Alcanar (Tarragona) a últimas horas del miércoles día 16, en la que murió una persona y otra resultó herida.

Según el responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, los inquilinos de la misma preparaban en su interior explosivos con varias bombonas de butano.

Uno los detenidos, natural de la ciudad española de Melilla, en el norte de África, tiene relación directa con dicha explosión.

El segundo detenido, localizado en Ripoll (Gerona), sería la persona que supuestamente alquiló la furgoneta del atropello masivo de Barcelona.

Con esta última detención en Ripoll son ya tres los arrestados por su supuesta vinculación con los atentados en Cataluña, dos de ellos en el municipio de Ripoll.

