Socialistas españoles presentaron moción de censura contra Rajoy tras caso de corrupción

El Partido Socialista español (PSOE), el principal de la oposición, presentó este viernes una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) fuese condenado en un caso de corrupción.

Según fuentes socialistas, la moción fue presentada antes de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, informara a la dirección nacional de su partido sobre esta medida.

Los socialistas no disponen de votos suficientes en el Parlamento para que prospere la moción, por lo que necesitarán el apoyo de otras fuerzas para poner fin al gobierno de Rajoy, que tampoco cuenta con mayoría.

El "caso Gürtel"

El líder socialista decidió presentar la moción después de que la Audiencia Nacional española condenara ayer jueves al PP como entidad jurídica a pagar 245 mil 492 euros (unos 179 millones de pesos chilenos) por lucrarse en la primera etapa de Gürtel (1999-2005), una trama de corrupción de empresarios y cargos públicos también condenados.

El tribunal impuso al ex tesorero del PP Luis Bárcenas 33 años de prisión; a su esposa, 15 años; y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la red, 51 años, entre otros condenados.

Según la Constitución Española, la moción de censura debe contar con la mayoría absoluta del Congreso, formado por 350 diputados, incluir un candidato a presidente del Gobierno y un programa político alternativo.

Si embargo, el PSOE sólo cuenta con 85 escaños, así que tendrá que negociar con otros partidos de la oposición para llegar a los 176 votos necesarios para desbancar a Rajoy, que gobierna con el apoyo parlamentario de Ciudadanos.

Los socialistas contarán con el apoyo de Unidos Podemos (67 escaños), y también podría tener el respaldo de partidos pequeños de izquierda e independentistas catalanes.

La moción de censura había sido reclamada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien denunció que la sentencia del caso Gürtel es una prueba de que hay "un partido delincuente" a mando del Gobierno, en alusión al PP.

Iglesias ya presentó una moción de censura hace un año contra Rajoy, pero no consiguió los votos parlamentarios suficientes.

Rajoy avisó de que la moción va contra la estabilidad de España

Está será la segunda moción de censura a la que se enfrenta Rajoy, que consideró que la moción de censura presentada contra él por los socialistas es mala para España, lesiva para el futuro de los españoles, va contra la estabilidad del país y "perjudica la recuperación económica".

Según el gobernante español, el líder socialista, Pedro Sánchez, carece de autoridad moral para presentarla y su único objetivo es ser presidente del Gobierno "a cualquier precio y con quien sea. Cualquier gobierno constituido con estos apoyos es inviable, el señor Sánchez lo sabe y le da igual".

El presidente rechazó que haya perdido credibilidad tras la sentencia por corrupción y dijo que agotará la legislatura si de él depende, porque beneficia al interés general.

Sobre la sentencia judicial, Rajoy dijo que no es firme y se va a recurrir, no es una condena penal, sino civil, porque el PP "no conocía los hechos", y no se refiere en ningún momento a ningún miembro del actual gobierno de España, por lo que, entre otros motivos, la moción socialista carece de fundamento, argumentó.

Rajoy aseguró que ha pedido perdón "hasta la saciedad" por ese caso de corrupción, conocido como la trama Gürtel.