Viena se ha vuelto sucia por la inmigración, según ministro húngaro

El ministro húngaro de Gobernación, János Lázár, ha afirmado que Viena es sucia y peligrosa debido a la inmigración, en un vídeo publicado en Facebook como parte de la campaña electoral del gobernante partido Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán.

Según pudo comprobar EFE, el vídeo, subido anoche, había desaparecido este miércoles de la cuenta de Facebook del ministro, pero numerosos medios locales lo han reproducido.

"En Viena ya hay escuelas sin alumnos blancos", afirmó Lázár en el video grabado en la capital austriaca, una de las urbes de mejor calidad de vida a nivel mundial, según diversos estudios internacionales.

No obstante, el ministro la presenta como mal ejemplo de lo que le podría pasar a Budapest si subiera al poder la oposición húngara tras las elecciones legislativas del próximo abril.

"Los inmigrantes cambian el aspecto de los barrios", asegura.

"Las calles son visiblemente más sucias, y hay más delincuencia. Es evidente que cambiaron el aspecto de este barrio", insiste ante una imagen donde prácticamente no se ve basura.

"Los austríacos blancos y cristianos se han mudado de un barrio donde viven inmigrantes", añade en voz baja, acompañado por una inquietante música de fondo.

"Veremos cómo será Budapest dentro de 20 años si la oposición (húngara) deja entrar a los inmigrantes. Estamos trabajando para imposibilitar esta opción", subraya.

En otro mensaje publicado este miércoles en la misma red social, Lázár afirma que "Facebook ha censurado y borrado" su anterior vídeo, lo que califica de un acto que "hiere la libertad de expresión", y dice esperar que se restaure la accesibilidad a la grabación.

