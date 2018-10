Dinamarca acusó a Irán de planear atentado y llamó a consultas a embajador

El gobierno de Dinamarca llamó este martes a consultas a su embajador en Teherán horas después de acusar a la inteligencia iraní de preparar un atentado en territorio danés contra opositores al régimen de Irán.

El anuncio lo hizo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Anders Samuelsen, quien admitió que se trata de un paso "inusual" y destacó la importancia de enviar una señal "clara" ante algo que calificó de "totalmente inaceptable".

La embajadora iraní en Copenhague había sido convocada antes a la sede de Exteriores en la capital danesa para protestar por lo que Dinamarca considera una operación de la inteligencia iraní.

Un portavoz de Teherán negó las acusaciones en un correo electrónico enviado a la televisión pública danesa DR, tildándolas de "ejemplo" de "una serie de conspiraciones y planes para intentar destruir" a Irán, al mismo tiempo que resaltó la importancia de mantener buenas relaciones con la Unión Europea (UE).

"Es el gobierno iraní el que está detrás, el Estado iraní", aseguró Samuelsen.

El primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, añadió en su cuenta en la red social Twitter que "más acciones contra Irán serán discutidas en el seno de la UE".

It is totally unacceptable that Iran or any other foreign state plans assassinations on Danish soil. Further actions against Iran will be discussed in the EU. #dkpol