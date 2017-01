Líderes mundiales reaccionaron por el atentado en Estambul durante Año Nuevo

Diversos líderes mundiales respondieron con indignación y llamados a la unidad en la lucha contra el terrorismo tras el atentado a una discoteca de Estambul, Turquía, en medio de las celebraciones de Año Nuevo, causando al menos 39 muertos, 16 de ellos extranjeros.

Este domingo, en la Plaza de San Pedro y ante unos 50 mil fieles, el papa Francisco criticó "la plaga del terrorismo y esa mancha de sangre que envuelve el mundo con una sombra de miedo y de pérdida".

"Por desgracia, la violencia ha golpeado también esta noche de celebración y esperanza. Con profundo dolor, expreso mi cercanía al pueblo turco, rezo por las numerosas víctimas y los heridos, y por toda la nación en luto", añadió el pontífice.

En tanto, en un mensaje enviado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la canciller alemana, Angela Merkel, calificó el atentado de "inhumano y alevoso" y que "los terroristas han vuelto a golpear su país", transmitiendo sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas.

El presidente francés, François Hollande, por su parte, denunció "con fuerza e indignación el acto terrorista" e insistió en la "solidaridad" de Francia con Turquía ante este atentado, donde resultaron heridos al menos tres franceses, y en que "continuará la lucha implacable contra esta plaga (del terrorismo) con sus aliados".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que "cuesta imaginar un crimen más cínico que el asesinato de personas pacíficas en el apogeo de la fiesta de Año Nuevo. Pero a los terroristas les son completamente ajenos los conceptos de la moral humana".

Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad Nacional, subrayó que "tal atrocidad pudiera ser perpetrada sobre personas inocentes, muchas de las cuales estaban celebrando la Nochevieja, subraya el salvajismo de los atacantes" y reafirmó el "apoyo" del país a Turquía, socio en la lucha contra "todas las formas de terrorismo" e importante aliado en la OTAN.

La representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó que 2017 arranque con un atentado y aseguró que "continuaremos trabajando para prevenir estas tragedias".

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, tuiteó que su país se solidariza con Turquía tras "un acto de terrorismo cobarde", y resaltó que la isla está junto a "nuestros amigos turcos".

