Arnaud Beltrame, el policía héroe que ofreció su vida para salvar a una rehén

Francia se despertó este fin semana con la noticia de la muerte del "héroe" del ataque yihadista sufrido el viernes, un gendarme que se cambió por una rehén en un supermercado que fue tomado por el terrorista Redouane Lakdim, cuyo círculo es investigado con dos arrestos hasta ahora, el de su novia y un amigo.

La noticia de la muerte de Arnaud Beltrame la dio el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, quien, igual que hizo minutos después el presidente Emmanuel Macron, elogió a este teniente coronel de 44 años que se prestó a cambiarse por la mujer a la que Lakdim retenía al hacerse fuerte en el interior del Super U de Trèbles, a pocos kilómetros de la ciudad de Carcasona (sur).

"Nunca olvidaremos su heroísmo, su valentía, su sacrificio. Con un corazón fuerte, envío el apoyo de todo el país a su familia, amigos y colegas de la Gendarmería de Aude", expresó Collomb mediante un tuit.

Macron, en tanto, manifestó que "el teniente coronel A. Beltrame cayó como un héroe para acabar con el equipo criminal de un terrorista yihadista. Me dirijo a su viuda, a su familia, a sus hermanos de armas, mis más sinceras condolencias y llamo a cada francés para que honre su memoria".

Le lieutenant-colonel A. Beltrame est tombé en héros pour mettre un terme à l’équipée meurtrière d’un terroriste djihadiste. J’adresse à sa veuve, à ses proches, à ses frères d’armes mes condoléances les plus sincères et j’appelle chaque Français à honorer sa mémoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de marzo de 2018

Se casó en el lecho de muerte

Beltrame, quien será recordado como un "héroe" en Francia, estaba casado bajo la ley civil y se preparaba para hacerlo en una ceremonia religiosa junto a su esposa Marielle en junio próximo.

En el lecho de muerte en un hospital de Carcasona, Beltrame -ya inconsciente- y Marielle recibieron el sacramento de matrimonio luego de recibir la extra unción por parte del padre Jean-Baptiste, el sacerdote católico que iba a casar la pareja en los próximos meses.

El policía había comenzado su carrera como militar, salió de la academia de oficiales de la Gendarmería en 2001 con el grado de mayor, dos años más tarde integró su grupo de intervención (GIGN) y después de varios destinos (incluido uno en el Palacio del Elíseo, residencia del presidente de la República), había llegado a Carcasona en agosto de 2017.

Paradójicamente, de acuerdo con el diario francés La Dépeche du Midi, en diciembre pasado el mismo Beltrame había organizado un operativo antiterrorista en que se simulaba el ataque a un supermercado, consigna Las Últimas Noticias.

La familia del oficial resaltó la nobleza del acto de Beltrame: "Era su forma de ser". (Foto: EFE)

"Hacía su trabajo dela manera más noble posible"

La circunstancia en que murió Beltrame fue la demostración de la "nobleza" de un hombre capaz de "darlo todo por su país", destacó su madre en declaraciones a la radio gala RTL.

"No me sorprende, él siempre ha sido así. Me decía: estoy haciendo mi trabajo, mamá, eso es todo. Era parte de su forma de ser, hacer su trabajo de la manera más noble posible", resaltó.

Su hermano Cédric, en tanto, subrayó que lo hecho por el oficial "va más allá del compromiso con su profesión. Él sabía que prácticamente no tenía ninguna posibilidad, era muy consciente".

Tras quedarse solo con el agresor durante el ataque, Beltrame aprovechó para dejar su teléfono móvil en modo llamada, de forma que sus colegas desplegados en el exterior pudieron escuchar lo que ocurría en el interior.

En total cuatro personas fueron asesinadas y 15 resultaron heridas a manos del hombre que aseguró actuar en nombre del grupo yihadista Estado Islámico.

El del viernes fue el primer atentado de índole yihadista que vive Francia desde el asesinato por un terrorista armado con un cuchillo de dos jóvenes en la estación de trenes de Marsella, el 1 de octubre de 2017, y el decimotercero con víctimas mortales desde el cometido contra el semanario satírico "Charlie Hebdo", el 7 de enero de 2015. En todos ellos, 202 personas han perdido la vida, lo que sitúa a Francia como uno de los principales blancos del Estado Islámico.