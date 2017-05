Rudo debate entre Macron y Le Pen a cuatro días de la segunda vuelta francesa

Los dos candidatos que disputan la Presidencia de Francia, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, mantuvieron este miércoles un áspero debate televisado, en el que intercambiaron abundantes ataques y críticas a sólo cuatro días de la segunda vuelta.

Según señaló la agencia EFE, Francia nunca había observado un debate tan rudo entre dos candidatos al Elíseo. Fue Le Pen, a quien los sondeos dan como perdedora, quien abrió las hostilidades apenas iniciado el encuentro, que fue emitido por las dos principales cadenas del país y considerado como la última oportunidad de convencer a los indecisos de cara al decisivo balotaje del domingo.

La candidata de la extrema derecha utilizó su primer turno de palabra para atacar directamente a Macron, a quien llamó "el candidato de las finanzas" y heredero del actual Gobierno de François Hollande, mientras que se autodenominó como "la candidata del pueblo".

Macron no rehuyó el mensaje y dijo que Le Pen es la "heredera" del partido "xenófobo" fundado por su padre.

A partir de ese instante el diálogo fue trabado, tenso, con constantes interrupciones, insultos y descalificaciones.

El debate de esta noche era considerado la última oportunidad para convencer a los electores indecisos. (Foto: EFE)

Le Pen se esforzó en identificar a Macron con el fracaso de las políticas conducidas hasta ahora en Francia, aferrándose al hecho de que fue ministro de Economía entre 2014 y 2016.

Pintó un panorama apocalíptico, acusó a la Unión Europea de impedir el desarrollo económico de Francia y propuso el patriotismo y la nacionalización como recetas.

Macron consideró "irreales" sus propuestas y ofreció reformar el país para hacerlo más competitivo, al tiempo que se comprometió a impulsar una Europa que proteja a sus ciudadanos.

Terrorismo y "guerra civil"

Acusado de "arrogante" por Le Pen, el ex ministro entró en el combate dialéctico, que alcanzó sus máximas cotas de agresividad cuando hablaron de la lucha contra el terrorismo.

La candidata del Frente Nacional acusó a Macron de "complacencia con el fundamentalismo islamista", a lo que el socioliberal respondió que "nada desean más los yihadistas que la victoria de Le Pen", porque, a su juicio, "buscan la radicalización y la guerra civil" a la que ella "lleva al país".

Le Pen afirmó que Macron recibe el apoyo de asociaciones islámicas, de Arabia Saudita y de Qatar: "Es necesario erradicar la ideología fundamentalista y usted no lo hará, porque está sometido a ellos, lo controlan (...) Usted tiene relaciones con gente próxima a quienes cometen atentados", dijo Le Pen, subrayando que dichas asociaciones islámicas atacan a los homosexuales y a los judíos.

Las más recientes encuestas le dan a Le Pen el 41 por ciento de los votos. Su rival alcanza 59 puntos porcentuales. (Foto: EFE)

Macron aprovechó para contraatacar. "Este debate ha tenido ya al menos un mérito formidable: escuchar de su boca palabras de compasión de homosexuales y judíos de este país".

El candidato dijo que "la lucha contra el terrorismo será la prioridad en los próximos años" y que la dirigirá "con firmeza", dando a las fuerzas del orden más recursos.

Frente a las acusaciones de Le Pen, el ex ministro de Economía aseguró también que disolverá toda asociación que no respete las leyes del país, y acusó a su rival de proponer soluciones "que no sirven para nada", como el cierre de fronteras: "Países que no están en el Tratado de Schengen han sufrido atentados", ejemplificó.

"El mayor deseo de los yihadistas es que Le Pen llegue al poder en Francia, porque buscan la radicalización y la guerra civil a la que usted lleva al país. La trampa de la guerra civil que nos preparan insultando a Francia y atacando a nuestro país", señaló Macron.

L'un d'entre nous devra être le garant de nos institutions. Vous les menacez. Vous n'en êtes pas digne. #2017LeDébat pic.twitter.com/2TkHsZan9W — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 de mayo de 2017

Mirada a Europa

Marine Le Pen señaló que la salida de la Unión Europea ahorrará al país 9.000 millones de euros que devolverá a los franceses, "porque les pertenecen a ellos".

Macron aseguró que el aporte de Francia a la UE es 3.000 millones de euros menor y que con la salida no se conseguiría su ahorro, como ponen de manifiesto las actuales negociaciones del "brexit" entre el bloque y el Reino Unido.

Para el ex ministro, la salida del euro provocaría una pérdida de competitividad de la economía francesa que incrementaría el déficit o la deuda del país.

La permanencia en la Unión Europea o la opción de un "frexit" marcó parte importante del debate. (Foto: EFE)

Le Pen aseguró que Macron está bajo el influjo de la canciller alemana, Angela Merkel, lo que la llevó a decir que, gane quien gane el próximo domingo, "una mujer dirigirá el país": "O yo o Merkel".

El socioliberal señaló que Le Pen es la candidata del presidente ruso, Vladimir Putin, a lo que ella replicó que "hay que ser equidistantes" entre Moscú y Washington.

"La France sera respectée si elle reste la France, avec sa voix particulière, insoumise à l'Allemagne ou aux Etats-Unis." #2017LeDébat pic.twitter.com/qOQ5mwCF41 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 3 de mayo de 2017

Macron ganador

Según una encuesta difundida por la cadena de televisión BFMTV, para la mayoría de los televidentes -el 63 por ciento- Emmanuel Macron fue "más convincente" que su rival; por quien se inclinó el 34 por ciento.

El candidato socioliberal fue el preferido por el 95 por ciento de quienes votaron por él en la primera vuelta del pasado día 23, mientras que Le Pen lo fue para el 85 por ciento de los que la apoyaron hace dos semanas.

Macron también fue considerado mejor por el 58% de quienes votaron en la primera vuelta al conservador François Fillon, tercero de esos comicios, y por el 66% de quienes lo hicieron por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuarto.