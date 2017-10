La reacción de Macron al descubrir a un grupo de jóvenes fumando marihuana

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaparó portadas este domingo al bromear junto a un grupo de jóvenes que intentaron sacarse una foto con él mientras fumaban marihuana, todo en el marco de la visita que realizó a Guyana Francesa.

El mandatario francés visitaba un barrio del país suramericano cuando un grupo de jóvenes lo rodeó para tomarse fotos con él. Al notar qué estaban fumando, Macron tomó el hecho con naturalidad y, luego de bromear con los jóvenes, les aseguró que fumar marihuana no le ayudaría con sus calificaciones.

"Entonces, aquí hay algunos de ustedes que no solo fuman cigarrillos, ¿eh? Todavía tengo nariz", bromeó el mandatario durante su visita al barrio Crique, en el distrito de Cayenne, en la Guayana Francesa.

Según publicó Infobae, Macron les dijo que la marihuana no les ayudaría en su rendimiento escolar. "¡Díganle a los más pequeños!, agregó sonriente el mandatario de 39 años.

El hecho quedó registrado en un video publicado en la cuenta de Facebook del mandatario francés, quien visitó esta semana el país suramericano en medio de protestas que exigían compromisos de ayuda financiera adquiridos por el gobierno anterior.

El presidente reconoció que no han cumplido con los compromisos y dijo que no iba a hacer grandes promesas, que hablaría con los ciudadanos con honestidad y no los trataría como niños.