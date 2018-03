Sarkozy denunció calumnias y manipulaciones del clan de Gadafi en su contra

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy denunció una campaña de calumnias y de manipulación de la "banda" del derrocado líder libio Muamar Gadafi detrás de las acusaciones que han conducido a su juicio por financiación irregular de su campaña electoral de 2007.

En una declaración leída este martes a los jueces instructores antes de que decidieran su imputación, Sarkozy se quejó de que se le acuse "sin ninguna prueba material" a partir de declaraciones de Gadafi y de personas de su círculo movidos por una voluntad de revancha.

En el escrito publicado posteriormente por el diario Le Figaro, el ex mandatario insiste que vive "el infierno de esta calumnia" desde que comenzaron esas alegaciones en marzo de 2011.

En ese mismo año, una coalición internacional liderada y promovida por él como presidente de Francia lanzó una intervención militar contra el régimen de Gadafi.

A su parecer no hay "ningún elemento tangible" en las acusaciones de la familia Gadafi y de su "clan" que "aporte el menor crédito a sus palabras".

Sarkozy, que fue inculpado por haber recibido dinero del régimen del derrocado líder libio, pidió a los jueces antes de que tomaran esa decisión que se hicieran cargo de "la profundidad, la gravedad, la violencia y la injusticia" que se le haría con la resolución.

El ex presidente insistió que Ziad Takieddine, parte del "clan" de Gadafi, no dice la verdad y no ha aportado pruebas de las reuniones que dice haber mantenido con él entre 2005 y 2011, que no existieron.

En su alegato ante los instructores, Sarkozy señaló el ánimo de revancha que a su juicio hay tras esas alegaciones en su contra.

"Yo fui el jefe de la coalición que destruyó el sistema Gadafi y he pagado un fuerte tributo por esta campaña raramente igualada de barro, de calumnias y de insensateces", finalizó.