Al menos 50 personas murieron atropelladas por un tren durante celebración religiosa en India

Al menos 50 personas murieron y decenas resultaron heridas en un masivo atropello de un tren en el oeste de la India, cuando miles de personas que celebraban una festividad religiosa cerca de un paso a nivel no se percataron de su llegada.

"Hay más de 50 muertos (...) y muchos más heridos", confirmó a Efe el comisario adjunto de la Policía de Amritsar, en el estado de Punyab, donde ocurrió a última hora de la tarde el accidente.

Las víctimas estaban celebrando muy cerca de las vías uno de los momentos cúlmines de la festividad hindú de Dushera, en la que los devotos queman efigies del demonio Ravana y explotan petardos, por lo que no se percataron de la llegada del tren.

#WATCH The moment when the DMU train 74943 stuck people watching Dussehra celebrations in Choura Bazar near #Amritsar (Source:Mobile footage-Unverified) pic.twitter.com/cmX0Tq2pFE