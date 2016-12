Mujer "volvió de la muerte" tras ser arrojada a un río hace 40 años

The Indian Express

Una mujer "volvió de la muerte" tras 40 años separada de su familia luego de que su cuerpo fuera lanzado al río Ganges pensando que estaba muerta.

Vilasa, de 82 años, fue declarada muerta en 1976, después de que una cobra negra la mordiera y que un sanador la diera por muerta al no saber cómo extraer el veneno de la serpiente, según consignó The Times of India.

Luego del funeral, la corriente la alejó por varios kilómetros y llegó flotando al pueblo de Sarai Theku, donde uno de sus residentes logró revivirla. Sin embargo, la mujer perdió la memoria producto del incidente.

"Mi madre dijo que había perdido la consciencia y la memoria. Hace unos pocos días, recordó el incidente y se lo relató a una niña, que se lo transmitió a su tío. El hombre le comentó el incidente a otro de 82 años que afirmó que había estado en su funeral. Poco tiempo después, nos contactó y nos informó sobre el suceso", explicó Ram Kumari, la hija mayor de Vilasa.

Este viernes, la mujer se reencontró con sus dos hijas, 40 años después de haber sido separada de ellas.