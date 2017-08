Niño nació con cuatro piernas y tres manos en India

Un niño con muchas malformaciones nació en Pindwara, India. Fue tanto que sus padres se asustaron al verlo y pensaron arrojarlo al río. Pero en un hospital local les ofrecieron una cirugía gratis.

Kali Bai, de 22 años, dio a luz a su hijo en su casa a un niño, aún sin nombre, que nació con cuatro piernas, tres manos y dos penes, resultado de una malformación conocida como "gemelo parasitario", según informa Daily Mail.

Esto ocurre uno de los gemelos nace con miembros de otro que no terminó de desarrollarse en el viente de su madre. El médico Bharat Pal Danda contactó a la familia y pidió que llevaran al niño al Hospital Matra Chhaya que dirige.

"Me impactó mucho cuando me enteré que la familia, que es muy ortodoxa y supersticiosa, estaba planeando matar el niño arrojándolo al río. No me podía quedar sentado sin hacer nada", contó el doctor Danda.

El cirujano revisó al niño, que estaba en muy mal estado, y lo derivó a otro hospital, donde un equipo de cirujanos le extirpó las extremidades adicionales.

"El bebé se está recuperando bien pero lo mantendremos en observación al menos una semana", informó el equipo medico del Hospital SMS Medical Institute, que había realizado otra cirugía similar hace dos meses, también con resultado exitoso.