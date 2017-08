Ex militante del Estado Islámico contó las atrocidades que cometió en Irak

El terrorista del Estado Islámico Mohammed Ahmed, de 40 años, reveló detalles escalofriantes durante su declaración ante la corte en la provincia iraquí de Nínive, al norte del país.

Ahmed confesó que poseía cuatro esclavas sexuales de la minoría yazidí mientras servía al grupo terrorista. "Todas eran vírgenes cuando las conseguí... Ellas eran parte de mi sueldo”, detalló el terrorista.

El miliciano enfrenta cuatro cargos por secuestro y agresión sexual, y otros 10 por asesinato, según publica el diario británico The Telegraph.

Su comandante le habría ordenado llevar a "las chicas más bonitas" de Sinjar, en el norte de Iraq, a la ciudad de Mosul, donde fueron vendidas como esclavas. También contó cómo él y otros combatientes de ISIS ejecutaron a decenas de yazidíes, incluidos niños, en una escuela.

Mohammed Ahmed señaló que está arrepentido: "Me lavaron el cerebro. Pensé que los yizadíes eran infieles, como los judíos. Que eran más bajos que los musulmanes y que les estábamos haciendo un bien. Los líderes me inyectaron drogas, lo que me hizo actuar de esa manera. Lo siento".