Presidente de Irán afirmó que seguirán fabricando misiles y no renegociarán pacto nuclear

El presidente iraní, Hasan Rohaní, manifestó este domingo que Irán seguirá fabricando misiles y que Estados Unidos es el que está violando explícitamente tratados internacionales, incluyendo el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015.

En un discurso ante el Parlamento, Rohaní respondió a las exigencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de frenar por un lado los programas armamentísticos de Teherán y, por otro, de renegociar el acuerdo nuclear para corregir sus "defectos".

"Hemos fabricado, estamos fabricando y seguiremos fabricando misiles porque no violan ninguna de las leyes internacionales, ni siquiera la resolución 2231 del Consejo de Seguridad", subrayó.

En cuanto al acuerdo nuclear, firmado por Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), el presidente iraní consideró "ridículo" hablar de una nueva negociación del mismo.

"Los estadounidenses están diciendo que nosotros no somos de negociaciones, no somos de compromisos, no conocemos los principios internacionales", dijo el presidente, que insistió que es EE.UU el que está "violando explícitamente" acuerdos anteriores y se muestra "indiferente a una negociación aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU", por lo que puso en duda que otros países quieran negociar con Washington.

"Nosotros seguiremos con la defensa de nuestra seguridad nacional y sepan que cualquier violación a sus compromisos será perjudicial para ustedes y la República Islámica de Irán les dará una respuesta determinante", advirtió.

El acuerdo nuclear limita y supervisa el programa atómico iraní para evitar que la República Islámica desarrolle armas nucleares, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.