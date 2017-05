Ex primer ministro italiano Matteo Renzi regresa a la primera línea de la política

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi volverá a la primera línea de la política tras recuperar este domingo la secretaría general del Partido Demócrata (PD), al vencer en las elecciones primarias celebradas casi tres meses después de dimitir del cargo que ahora volverá a desempeñar.

"No es el segundo tiempo del mismo partido", advirtió Renzi en la sede del PD al comparecer para asumir la victoria, a falta de resultados oficiales del escrutinio pero que sus rivales ya reconocieron y que indican que el antiguo secretario general alcanzó una victoria por amplísimo margen.

"El Congreso firma el comienzo de una nueva página", valoró Renzi sobre este proceso de primarias, y agradeció "a las amigas y amigos que trabajan en el Gobierno del país, comenzando por (Paolo) Gentiloni", quien le sustituyó al frente del Ejecutivo.

Aunque no se ofrecieron cifras oficiales, los avances del escrutinio procedentes de sedes del partido en todo el país indicaban que la victoria de Renzi puede situarse en torno al 70 por ciento de los sufragios, con una participación de unos dos millones en datos oficiales provisionales.

El ministro de Justicia, Andrea Orlando, reconoció en seguida la "victoria amplia" de Renzi, mientras que el Gobernador de Apulia (sur), Michele Emiliano, prefirió dar un consejo a Renzi: "Cuando la vida te da una segunda ocasión, tienes que tener la inteligencia de tomarla".

A votar estaban convocados todos los ciudadanos, afiliados al partido o no, estos últimos previo pago de dos euros y también pudieron depositar su sufragio otros ciudadanos de la UE con residencia en Italia y los extracomunitarios con permiso para estar en el país.

"Queremos hacer la gran coalición con los ciudadanos, no con presuntos partidos que no se representan ni a sí mismos", dijo Renzi, de quien sus rivales en las primarias criticaron no haber excluido un acercamiento táctico al líder de la conservadora Forza Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Los contendores en las elecciones internas del Partido Demócrata reconocieron la "amplia" victoria de Renzi. (Foto: EFE)

Dimición al Gobierno en diciembre

Renzi presentó su renuncia al cargo de primer ministro el pasado diciembre después de que los electores italianos rechazaran por mayoría en referéndum la reforma del Senado, una de las medidas principales de su gestión como primer ministro, de cuya aprobación hizo vincular su continuidad al frente del Ejecutivo.

En febrero también decidió dejar el cargo como secretario general del PD, lo que favoreció la celebración de las elecciones primarias que hoy le proporcionaron el regreso al frente del partido, en el que han proliferado en los últimos meses las escisiones.

El ex alcalde de Florencia nunca ocultó que se volvería a presentar como candidato a dirigir el PD y esa actitud le costó a la formación que algunos de sus líderes históricos, como el ex primer ministro Massimo D'Alema o Pierluigi Bersani, lo abandonaran para crear un nuevo partido.

Asimismo, pese a que aún no hay fecha prevista para unos comicios en los que los italianos elegirán al sustituto de Paolo Gentiloni al frente del Gobierno, Renzi adelantó que quiere volver a ostentar el cargo.

¿Quién es?

Casado y con tres hijos, Renzi nació en Florencia el 11 de enero de 1975 y, tras completar sus estudios en la Escuela Secundaria Dante de la capital toscana, se licenció en Derecho en 1999.

Siempre ambicioso, muy audaz y con grandes dotes de oratoria, Renzi llegó en 2014 a la presidencia del Gobierno tras desbancar de su propio partido al entonces primer ministro Enrico Letta, transformándose en el tercero que dirigía el país sin haber pasado por las urnas -después de Mario Monti y del mismo Letta- y eso fue un peso que le acompañó durante todo su gabinete.

Se presentó entonces como un soplo de aire fresco para la política italiana y sedujo a muchos italianos, también en el seno del PD, con su discurso crítico contra el estancamiento existente en las instituciones italianas y a favor del relevo generacional para lograr que el país jugara un destacado papel en la escena internacional.

Y ahora, tras volver el mando de su partido, centrará sus esfuerzos en preparar un programa creíble para las próximas elecciones generales que recupere la ilusión perdida de sus votantes y demuestre que su partido es la única alternativa para frenar a un cada vez más ascendente Movimiento 5 Estrellas.