Arabia Saudita advierte: Si Irán crea una bomba nuclear, haremos lo mismo

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, aseguró que si Irán desarrolla armas nucleares, Riad hará "lo mismo lo más pronto posible", a la vez que comparó al líder supremo iraní, Ali Jameneí, con Adolf Hitler.

"Arabia Saudí no quiere adquirir armas nucleares, pero sin duda alguna si Irán desarrolla una bomba nuclear, nosotros haríamos lo mismo lo más pronto posible", afirmó Salman en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

Los dichos del príncipe saudí fueron distribuidos en un extracto este jueves, las que serán transmitidas en su totalidad el domingo.

Asimismo, calificó al líder supremo iraní Jameneí de ser "un nuevo Hitler" al denunciar las ansias de expansión regional de Teherán.

"Quiere crear su propio proyecto en Oriente Medio muy parecido a lo que Hitler quiso hacer en su tiempo. Muchos países en todo el mundo y en Europa no se dieron cuenta de lo peligroso que era Hitler hasta lo que ocurrió. No quiero ver los mismos sucesos en Oriente Medio", agregó Salman, de 32 años.

