Caso Jamal Khashoggi: Arabia Saudí admitirá que murió bajo su custodia, según medios

Arabia Saudí planea reconocer que el periodista Jamal Khashoggi, desaparecido hace dos semanas, murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos a las autoridades en el consulado saudí en Estambul, informaron este lunes medios de comunicación estadounidenses.

Según la cadena de televisión CNN, el Gobierno saudí está preparando un informe que admitirá que planeaban interrogar a Khashoggi y llevárselo a Arabia Saudí, pero que el periodista fue asesinado por agentes que actuaron sin el visto bueno del reino y que pagarán por lo que hicieron.

El diario The New York Times, por su parte, indicó que la versión que pretende difundir Riad consiste en que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, aprobó el interrogatorio de Khashoggi o incluso su aprehensión y traslado a Arabia Saudí, pero un funcionario de inteligencia saudí "trágicamente incompetente" frustró ese plan.

De acuerdo con el periódico, ese funcionario al que se culpará del asesinato del periodista es un amigo del príncipe heredero saudí.

El rotativo neoyorquino cita a una persona familiarizada con los planes de Riad, mientras que la CNN atribuye su información a dos fuentes que no identifica.

El paradero de Khashoggi, un reportero saudí crítico con Riad que vivía en Washington desde hacía un año, se desconoce desde que el pasado 2 de octubre entró en el consulado saudí en Estambul.

Hijos piden investigación imparcial

Los hijos del periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido el pasado 2 de octubre después de entrar en el consulado de su país en Estambul, pidieron este martes una comisión "internacional, independiente e imparcial" para esclarecer el caso de su padre.

"Nosotros pedimos desde nuestra responsabilidad moral y legal la formación de manera urgente de una comisión internacional, independiente e imparcial para investigar la verdad sobre su desaparición y las noticias contradictorias sobre su muerte", indicaron en un comunicado los hijos del disidente saudí.

Se trata de la primera nota que la familia más cercana envía desde que se le perdió la pista a su padre, que ha sido difundida a través de la cuenta de Twitter de uno de sus hijos, Abdulá Jamal Khashoggi, y publicada por el diario estadounidense The Washington Post, donde escribía el periodista.

Find our family’s released statement here 👇🏼 via @washingtonpost#JamalKhashoggi https://t.co/OT1uZLpbfI