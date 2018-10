Policía halló pruebas de que periodista fue asesinado en consulado saudí

La policía de Turquía confirmó haber encontrado pruebas de que el periodista Jamal Khashoggi murió asesinado al interior del Consulado de Arabia Saudita en Estambul.

El veterano profesional -duro crítico del régimen- fue visto por última vez el 2 de octubre, cuando ingresaba a la sede diplomática, que en la víspera fue allanada por las autoridades turcas, en medio de una fuerte presión y expectación internacional.

Según la agencia The Associated Press, un "alto oficial de la Policía turca" le confirmó durante esta jornada que, en las diligencias, encontraron "evidencia cierta" de que Khashoggi fue asesinado allí.

En la antesala, medios estadounidenses adelantaban que Arabia Saudita se preparaba para reconocer que Jamal Khashoggi murió bajo su custodia "en un interrogatorio que se les fue de las manos".

Pompeo en Riad

Khashoggi, ex gerente general del grupo de comunicación Al Arab Media Group y columnista del diario estadounidense The Washington Post, estaba exiliado desde 2017.

Su sorprendente desaparición motivó incluso la intervención de Donald Trump, que envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, a reunirse con las autoridades de Arabia Saudita, gran socio histórico de Estados Unidos en la región.

Pompeo se reunió este martes con el rey Salman bin Abdelaziz y, según la agencia estatal SPA, el diálogo versó sobre las relaciones bilaterales de los "dos países amigos". No mencionó el caso de Jamal Khashoggi.

Sin embargo, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, dijo en Twitter que Pompeo agradeció al rey Salman la conversación que sostuvieron en Riad y su "compromiso para apoyar una investigación completa, transparente y oportuna" sobre la desaparición de Khashoggi.

Today in #Riyadh ⁦@SecPompeo⁩ met with Saudi Arabia’s King Salman to discuss regional & bilateral issues. He also thanked the King for his commitment to supporting a thorough, transparent & timely investigation of #JamalKhashoggi ‘s disappearance. pic.twitter.com/EC1rDSxLXr