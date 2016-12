Donald Trump alega que la ONU en lugar de resolver problemas los crea

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su molestia con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, el viernes, exigió el cese inmediato de la construcción de asentamientos israelíes en suelo palestino.

"Naciones Unidas tiene un tremendo potencial, pero no está a la altura de ese potencial. ¿Cuándo se ha visto a Naciones Unidas resolviendo problemas? No lo hace, (sino que) causa problemas", dijo Trump en Miami, donde se encuentra de vacaciones, a pocas semanas de asumir el poder en Washington.

Trump había pedido, antes de que se celebrara la sesión ONU del viernes, que Estados Unidos ejerciera el derecho de veto para evitar que se aprobara la resolución. Sin embargo, la embajadora estadounidense, Samantha Power, lo que permitió que el texto condenatori de Israel fuera visado por 14 de los 15 representantes.

Durante las últimas horas el magnate también utilizó su cuenta de Twitter para explicitar la persistencia de su enojo: Alegó que no se puede tratar a Israel "con tanto desdén y falta de respeto".

También llamó a Jerusalén a "mantenerse fuerte" a la espera de su asunción, el 20 de enero, que se aproxima "rápidamente".

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

Críticas a Obama

Trump aseguró estar esforzándose para "ignorar" las "muchas declaraciones incendiarias y obstáculos" que, supuestamente, le ha puesto Obama en las últimas semanas.

"Pensé que iba a ser una transición suave, pero no", reclamó.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

El martes el presidente saliente dijo estar convencido de que, si hubiera enfrentado él a Trump, lo habría vencido.