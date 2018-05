ONU: Asesinato deliberado de palestinos en Gaza es crimen de guerra

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos, Michael Lynk, dijo este viernes que el "asesinato deliberado" es un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma, al referirse a la muerte de manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes.

Al intervenir en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos convocada para debatir sobre la situación en Gaza, Link afirmó que ese tipo de acciones también violan gravemente las Convenciones de Ginebra, que rigen el Derecho Internacional Humanitario.

Agregó que cualquier condena de lo que ha ocurrido en Gaza "es vacía si no está acompañada de una persecución ante la Justicia y de una rendición de cuentas".

El relator cifró en "más de un centenar" el número de manifestantes muertos "a manos de las fuerzas israelíes" y en más de 12.000 los heridos, muchos de ellos con lesiones "devastadoras".

"Las protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas. Miles y miles han marchado, cantado, protestado contra sus condiciones de vida y reclamado el derecho a un futuro mejor", dijo el relator, quien hace el seguimiento de la situación de los derechos de los palestinos en los territorios ocupados por Israel.

Michael Lynk Special Rapporteur on the situation of #humanrights in the #Palestinian territories occupied since 1967 #OPT, delivered a statement via video message to the 28th #HRC special session. pic.twitter.com/ISEUFv08nM