Las reacciones tras el ataque conjunto de EEUU, Francia y Reino Unido a Siria

Repudio total a la agresión militar contra Siria. Damasco es el infierno por orden de Trump y de sus aliados europeos. No permitamos que el mundo vuelva a la guerra fría. Que regresen a sus bases y se investiguen sus crímenes https://t.co/VMRk63tIRS

Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d%u2019hommes, de femmes et d%u2019enfants ont été massacrés à l%u2019arme chimique. La ligne rouge a été franchie. J%u2019ai donc ordonné aux forces armées françaises d%u2019intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR

22:58 - | Emmanuel Macron, presidente de Francia: No podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas

22:58 - | Theresa May: La historia nos enseña que la comunidad internacional debe defender las normas y estándares globales que nos mantienen a salvo. Eso es lo que nuestro país siempre ha hecho. Y lo que continuaremos haciendo

22:57 - | Theresa May y ataque en Siria: Hubiéramos preferido un camino alternativo, pero en esta ocasión no hay ninguno

22:56 - | Theresa May: No podemos permitir que el uso de armas químicas se normalice, ni dentro de Siria, ni las calles del Reino Unido ni en cualquier otro lugar de nuestro mundo

22:55 - | Theresa May y su decisión de comprometer a sus FF.AA. en combate: Esta acción es de interés nacional para Gran Bretaña

22:54 - | Theresa May: Es primera vez que como primera ministra tomo la decisión de comprometer a nuestras FF.AA. en combate, y no es una decisión que haya tomado a la ligera

22:54 - | Theresa May: Mis pensamientos están con nuestros valientes hombres y mujeres británicos, y nuestros socios franceses y estadounidenses, que están cumpliendo con su deber

22:53 - | Theresa May: Estos ataques enviarán una señal clara a cualquier persona que crea que puede usar armas químicas con impunidad

22:52 - | Ex canciller Heraldo Muñoz: Trump hace uso unilateral de la fuerza (...) solución política se aleja aún más

22:52 - | Theresa May: No se trata de intervenir en una guerra civil ni de un cambio de régimen, sino de un ataque limitado y específico que no intensifica aún más las tensiones en la región y que hace todo lo posible para evitar víctimas civiles