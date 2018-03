Maduro insistió que irá a Cumbre de las Américas y pidió "coordinar" quién lo recibirá

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en que asistirá a la Cumbre de las Américas, a celebrarse los venideros 13 y 14 de abril en Lima, al tiempo que pidió a su canciller "coordinar" quién le recibirá tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de ese país.

"Yo pensaba que él (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, y resulta que no va a estar ahí", dijo y se preguntó: "¿Cuándo yo llegue quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso con el canciller, Jorge Arreaza", dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

El gobierno de Perú, organizador de la octava Cumbre de las Américas, retiró la invitación de Maduro a la cita continental en protesta por la convocatoria a los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, que considera carecen de garantías básicas.

En estas elecciones, el presidente venezolano aspira a la reelección, en tanto que el grueso de la oposición no se presentará por considerarlas "fraudulentas".

Maduro también señaló este jueves que el Gobierno peruano no puede darle "lecciones de moral" puesto que estaba encabezado por "un presidente empresario y lobbysta con huellas de corrupción a lo largo de su trayectoria".

"Y venía a darnos a nosotros lecciones de moral, de ética", añadió.

Kuczynski presentó ayer su renuncia a la presidencia de Perú a raíz de las denuncias sobre la presunta compra de votos para evitar ser destituido por el Parlamento, por causa de sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, y luego de solo 20 meses en el cargo.

Al respecto, Maduro dijo que a Kuczynski "le estalló en la cara" un "escandalazo" de corrupción que le quemó "las manos", lo que calificó como "lamentable".

"El Perú se merece un destino mejor", indicó el venezolano.