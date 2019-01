Policía australiana investiga paquetes sospechosos en diferentes embajadas y consulados

Las autoridades australianas investigan hoy miércoles el envío de varios paquetes sospechosos a diversas embajadas y consulados en Canberra y Melbourne, informaron fuentes oficiales.

"Los paquetes están siendo examinados por los servicios de emergencia que acudieron a las llamadas. Las circunstancias en torno a los incidentes están siendo investigados", dijo en un comunicado la Policía Federal Australiana.

BREAKING: Police and emergency services have responded to suspicious packages to embassies and consulates in ACT & VIC today (Wednesday, 9 January 2019). The packages are being examined by attending emergency services. The circumstances are being investigated.