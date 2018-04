Corea del Norte suspendió su programa nuclear

Kim Jong-un anunció que desde este sábado Corea del Norte suspenderá sus pruebas nucleares y de misiles, y que además cerrará el centro de ensayos nucleares de Punggye-ri, en el noreste del país.

"Desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", señaló Kim Jong-un durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores celebrado en Pyongyang este viernes, informó la agencia norcoreana KCNA.

El régimen procederá, además, al cierre del complejo de ensayos nucleares que tiene en la región noreste "para garantizar la transparencia de la suspensión de los test", recogió KCNA. En estas instalaciones Corea ha realizado seis ensayos nucleares; el más reciente en septiembre de 2017.

Tras proclamar el año pasado haber completado su programa nuclear, "la situación ha estado cambiado de una manera favorable", argumentó Kim durante la sesión plenaria.

Trump: Buenas noticias para Corea y el mundo

La decisión se informó sólo días después de conocerse que el aún director de la CIA y próximo secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, viajó a finales de marzo a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, en la antesala del anunciado encuentro con el presidente Donald Trump.

También se produce una semana antes de la cumbre programada entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, que tendrá lugar el 27 de abril en la militarizada frontera y marcará la primera reunión entre mandatarios coreanos en 11 años.

Donald Trump ya celebró, a través de Twitter, las "muy buenas noticias para Corea del Norte y el el mundo" surgidas desde Pyongyang.

Dijo que representan un "gran progreso" y que está ansioso de concretar la cumbre con quien, recién el año pasado, llamó "hombre cohete" y "hombre bajito y gordo"; cuando, en la ONU, amenazó con "destruir totalmente" a Norcorea.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.