EEUU y Japón piden sesión urgente de Consejo de Seguridad ONU por Norcorea

Tras el nuevo ensayo balístico de Corea del Norte, Estados Unidos y Japón pidieron convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar sanciones y medidas en contra del país asiático.

Medios internacionales informan que la reunión se llevará a cabo, aparentemente, el día martes, de acuerdo a lo adelantado por la delegación de Uruguay, país que ejerce temporalmente la presidencia del Consejo.

El régimen norcoreano lanzó el misil a las 05:27 horas locales del domingo (20:27 GMT del sábado; 17:27 hora de Chile) desde la localidad de Kusong, al norte de Pyongyang. Según las autoridades surcoreanas, el misil recorrió unos 700 kilómetros antes de caer en aguas del Mar de Japón-

Se trata del primer test armamentístico de este tipo en dos semanas y tiene lugar después de que, el pasado miércoles, asumiera su cargo el nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien llegó al poder tras afirmar durante la campaña electoral que buscaría un mayor acercamiento con Pyongyang

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley aseguró este domingo que "no hay ninguna excusa que justifique las acciones de Corea del Norte".

"(El misil) cayó cerca de Rusia. China no puede tener expectativas en el diálogo. La amenaza es real", alertó.

