Alberto Fujimori ingresó a clínica tras anulación de su indulto y orden de captura

El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado este miércoles hasta una clínica en Lima, luego de que se conociera la orden judicial para que el ex presidente ingrese en prisión para cumplir su condena por crímenes de lesa humanidad tras anularse su indulto humanitario.

LO ÚLTIMO | Alberto Fujimori llegó a la Clínica Centenario tras anulación de su indulto. Estuvo acompañado de su hijo Kenji Fujimori ► https://t.co/xqWoeDOgrG pic.twitter.com/N53Mmb8dpv — Canal N (@canalN_) 3 de octubre de 2018

El ex mandatario llegó a la Clínica Peruano Japonesa en una ambulancia acompañado por su hijo menor, Kenji.

"Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré", expresó el suspendido congresista en su cuenta de Twitter, manifestando que siente "mucho dolor".

Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo q dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor. — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 3 de octubre de 2018

Según las primeras informaciones, una junta médica recomendó el internamiento del ex mandatario en el recinto de salud, con lo que se frustraría su retorno a prisión.

En las dependencias se instalaron barreras de seguridad.

Miguel Arroyo, abogado del ex presidente peruano, ya apeló la anulación del indulto que el ex mandatario gozaba desde la Navidad del pasado año y que le fue otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.