Pedro Pablo Kuczynski: No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se pronunció este lunes respecto del polémico indulto que le otorgó por "razones humanitarias" al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.

"Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú, que habiendo cometido excesos y errores graves fue sentenciado y ha cumplido 12 años ya de condena", afirmó PPK.

El mandatario recordó que en campaña dijo que no indultaría al ex gobernante, pero que propuso una ley que le permitiera cumplir con arresto domiciliario, algo que no prosperó en el Congreso.

"Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Todo indulto es, por esencia, controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se opone al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. No debo ser yo solo el presidente de los que votaron por mí, debo serlo de todos los peruanos", sostuvo Kuczynski.

El presidente "las heridas abiertas solo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte. Tenemos que persistir, persistir y persistir para llevar nuestro país a un bicentenario de paz y tranquilidad".

"Suscribo este mensaje como testimonio de mi decisión, una de consciencia, la cual someto respetuosamente al tribunal de la historia", dijo PPK al concluir su mensaje.

"No nos dejemos llevar por el odio"

PPK, que emitía su discurso mientras en las calles de Lima continuaban las protestas contra su decisión, se dirigió a "la mente y corazón" de los peruanos más jóvenes.

"Les pido, peruanos y peruanas jóvenes, que las emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que tenemos que alcanzar para terminar de vencer la pobreza que todavía aqueja a tantos de nuestros hermanos", dijo Kuczynski

"No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos todos para nuestro futuro, que es, jóvenes del Perú, tu futuro", añadió el mandatario.

Finalmente, el presidente peruano insistió en que este indulto "se asienta en razones humanitarias, y en lo que considero mejor para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos".

