Alejandro Toledo asegura que volverá a Perú sólo si anulan orden de detención en su contra

El ex presidente Alejandro Toledo mostró su disposición a regresar a Perú si la justicia anula la orden de prisión preventiva que pesa contra él, dijo en una entrevista que Efe difundirá en su totalidad el próximo domingo

"Yo colaboro con la justicia, que me juzgue un juez natural (..) que no inventen mentiras", dijo al rechazar la posibilidad de un regreso mientras pese sobre él la posibilidad de entrar en prisión sin ser antes "juzgado" y "condenado".

"¿Cómo voy a entrar en la cárcel si no soy declarado culpable?", sostuvo el ex mandatario peruano, sobre el que pesa una orden de arresto y una petición de extradición a su país por supuesta aceptación de sobornos por valor de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Y argumentó que la prisión preventiva es aplicable, "como dice Suiza y EE.UU., cuando existen evidencias probables de que la persona que ha cometido un delito pueda fugarse", explicó sobre esa medida que le ha impuesto un juez de Lima.

"Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir, y que cuando me necesiten me citan y yo regreso, no tengo ningún problema (de regresar)", sostiene Toledo, que se niega a pasar 18 meses en prisión por lo que califica "una acusación sin fundamento" basada en una "persecución política".

Toledo, de 71 años, está pendiente de que la justicia estadounidense responda a un requerimiento de extradición por parte de Perú en relación con el caso Odebrecht y también con el presunto lavado de activos en el caso Ecoteva.

"Yo no soy un fugitivo, mis huesos van a terminar en Cabana"(su población natal, al norte de Lima), asegura .