Ex director de Odebrecht en Perú confirmó aportes al fujimorismo, dice fiscal

El ex director de la constructora Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez de que la campaña presidencial de la candidata Keiko Fujimori en el 2011 tuvo aportes indebidos, según afirmó el magistrado en una entrevista publicada este domingo en Lima.

El fiscal Pérez interrogó a Barata el pasado miércoles en Brasil sobre los aportes que la empresa brasileña entregó presuntamente a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, que según la prensa local ascendió a un millón de dólares.

En una entrevista con el diario El Comercio, Pérez explicó que su oficina investiga "un financiamiento respecto de un partido político que tendría, al parecer, una procedencia indebida, y el testigo, de vital importancia para los aspectos del caso, ha confirmado esa hipótesis de trabajo".

El fiscal agregó que con el testimonio de Barata van a determinar si, en efecto, el activo tiene un origen ilícito, dado que la líder de Fuerza Popular es investigada por presunto lavado de activos por el financiamiento de la campaña de 2011, que ganó Ollanta Humala.

Jorge Barata fue interrogado el pasado miércoles en Brasil por el fiscal peruano José Domingo Pérez. (Foto: Diario El Comercio)

Durante el interrogatorio, Barata contó a los fiscales peruanos que Odebrecht también entregó 200.000 dólares a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para apoyar la candidatura de Fujimori, y de inmediato un equipo del Ministerio Público se presentó en la sede del gremio empresarial en Lima para recabar la información pertinente.

Pérez declaró al diario que en esa diligencia "se obtuvo lo que se había señalado y continuamos con la investigación", que debe ser ágil, según apuntó.

Mencionó aportes a García, Toledo, Humala y Kuczynski

Barata también mencionó los aportes hechos por su empresa a las candidaturas de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, pero el fiscal Pérez no podía ahondar en esa información dado que corresponde a otro caso a cargo de otro magistrado.

"Me hubiera gustado haber preguntado otros aspectos más, pero hubo determinados momentos en los que el testigo, a pesar de que tenía esa voluntad, su abogado le indicaba, con correcta interpretación, que no podía dar a conocer aspectos que estaban siendo investigados por nuestro colega Hamilton Castro", con quien negocia otra colaboración eficaz, detalló Pérez.

El fiscal indicó que la información aportada por Barata sobre otros casos de corrupción en obras públicas y vinculadas a otros políticos peruanos será entregada a sus colegas cuando reciba el documento oficial del interrogatorio al ex directivo de Odebrecht.

Keiko asegura que declaración la absuelve

Tras el interrogatorio en Sao Paulo, Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, consideró que la declaración de Barata la absolvía de cualquier culpa, pues el ex directivo habría manifestado que el dinero fue entregado a dos colaboradores de la campaña, los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Según Fujimori, Barata había reconocido no tener pruebas de los aportes hechos por su compañía.

Las críticas de PPK al interrogatorio

El fiscal Pérez también comentó que las críticas de Kuczynski por el interrogatorio a Barata deben quedarse en el aspecto político y para la prensa.

El jefe de Estado había lamentado que se le dé notoriedad "a gente que fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores", en referencia a Barata.

"Yo tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección de 2011. Fue una alianza de cuatro partidos y una campaña en la cual yo puse mi plata. Vendí una casa, puse mi plata y me descapitalicé para financiar esa campaña", argumentó Kuczynski.

"Ahora nos vienen a decir que supuestamente habría una plata no contabilizada, plata sucia. Eso no es verdad, pero estoy totalmente de acuerdo en que se debe investigar a fondo", expresó el mandatario el pasado viernes.