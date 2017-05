Ollanta Humala afirma estar tranquilo por no haber violado DD.HH. cuando fue militar

El ex presidente peruano Ollanta Humala confesó vivir "tranquilo" por no haber violado los derechos humanos como militar durante el conflicto interno que asoló a su país en los años 80 y 90, y afirmó que las investigaciones que han surgido en su contra por este motivo son una "persecución política".

Humala respondió así a la investigación que el Congreso de Perú abrió la semana pasada por el caso "Madre Mía", que lo relaciona con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cuando estaba a cargo de una base militar en la selva del país, en 1992.

"Tras mi paso por las zonas de emergencia, he vivido con tranquilidad porque no cometí violaciones a los Derechos Humanos. Usted verá que en la Comisión de la Verdad no hay denuncias", relató el ex mandatario.

"Soy una persona pública desde el levantamiento de 2000 contra Fujimori. Mi rostro dio la vuelta al mundo, pero no se me denunció por nada. Estas denuncias entran cuando aparecí en política", añadió el ex presidente.

Humala apuntó además que, de hecho, durante aquella época él incumplió un manual del Ejército para combatir a los grupos como Sendero Luminoso, que pedía "eliminar" las bases y los aliados "políticos" de los terroristas, y no sólo a los combatientes.

"Entre los oficiales fueron excepciones los que cometieron excesos. Hubo excesos, que deben ser sancionados claramente, pero en mi caso el manual no se cumplió. (...) La disciplina es cumplir con la Constitución y cuando un manual va en contra de la Constitución, es una norma indebida", afirmó.

Humala apuntó también que durante la lucha interna en Perú se intentó "apagar fuego con fuego", lo que generó "un pasado vergonzoso" en la historia del país, si bien consideró "una calumnia" que se considere que todo militar violó los derechos humanos en esa época.