El detalle racista que sufrió Meghan Markle en su primera actividad real

Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, participó por primera vez en un evento oficial de la Familia Real británica: un almuerzo navideño en el palacio de Buckingham, donde estaba hasta la Reina.

Más de 50 miembros fueron al famoso encuentro, donde los presentes afirmaron que se trató de una reunión de lo más agradable, con las hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Sin embargo, la prensa británica se fijó en un detalle racista.

María Cristina de Reibnitz, esposa del príncipe Michael de Kent y prima de la reina Isabel II fue fotografiada a su llegada a la actividad social, luciendo un broche que es considerado ofensivo por su referencia racial.

Se trata de un busto de un hombre etíope, lujosamente decorado. Estas piezas eran habituales en la alta joyería, pero en la actualidad se considera que este tipo de detalles no es respetuoso con las personas de raza negra, según informa Harper's Bazaar.

Doria Loyce Ragland, la mamá de Meghan, es afroamericana y la princesa Michael de Kent tiene antecedentes de discriminación racista.

Este es el detalle:

Princess Michael Of Kent Wears 'Racist' Brooch To Queen's Christmas Lunch, Attended By Meghan Markle https://t.co/8XW4nHkFR6 pic.twitter.com/At6N9wlgqH