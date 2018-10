Hombre murió en Egipto y su familia se espantó al ver su cuerpo

El británico David Humphries murió en unas vacaciones soñadas en Egipto donde disfrutaba con su esposa, una de sus hijas y nietos. A la semana, el hombre de 62 años se sintió mal en el país de las pirámides.

Sintió dolores en el pecho y fue a un centro médico, donde lo internaron durante una noche para hacerle estudios. No le encontraron nada y lo dieron el alta, según informa la BBC.

Cuatro días después jugaba con sus nietos en la piscina del hotel en Makadi, cuando sufrió un infarto. Lo llevaron al hospital, pero no lo pudieron salvar. Murió, en un caso que se puso peor.

Su familia regresó al Reino Unido el 22 de septiembre, mientras que el cuerpo de Humphries fue enviado de regreso a su país el 1 de octubre. Un médico amigo recomendó a la familia hacerle una autopsia.

El horror es que el cuerpo no tenía el corazón ni los riñones. "Estamos en shock y no sabemos qué pensar. No sabemos por qué ni cómo pasó esto y estamos pidiendo una explicación a las autoridades egipcias", dijo su hija Anita a The Sun.

La familia está averiguando qué pasó con el cuerpo del esposo, padre y abuelo, ya que las leyes egipcias son muy estrictas con el tratamiento de cadáveres.