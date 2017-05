Manchester United y Manchester City expresan dolor y apoyo a víctimas del atentado

Manchester United y Manchester City, los dos grandes clubes de la ciudad, expresaron públicamente su dolor y apoyo a las víctimas del atentado perpetrado la pasada noche ysus familiares.

El ataque dejó al menos 22 muertos; entre ellos varios niños, al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande y a menos de tres semanas de las elecciones generales del Reino Unido.

"Estamos profundamente impactados por los terribles hechos acaecidos anoche en el Manchester Arena. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", indicó el United, que este miércoles disputará la final de la Liga Europa contra el Ajax en el estadio Friends Arena de Solna, en Suecia.

El United se pone a disposición de las fuerzas de seguridad para lo que necesite y anuncia que la tienda, el museo, el café y el "tour" por el estadio Old Trafford permanecerán cerrados al público durante toda la jornada.

El club "ajacied" también publicó un mensaje en su cuenta oficial de twitter en el que señala: "Desde Amsterdam con amor a Manchester. Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y sus seres queridos".

"Con una profunda pena recibimos las noticias de los terribles sucesos en el Arena. Nuestros corazones están con todos los afectados", señaló por su parte el City.

Tanto en el Etihad Stadium, convertido en centro de coordinación y atención a los familiares de las víctimas, como en Old Trafford las banderas ondean a media asta.

Los clubes ingleses comenzaron también a reaccionar y a enviar mensajes de apoyo. "Los pensamientos de toda la familia del Arsenal están con todos los afectados en los trágicos hechos de Manchester", señaló el Arsenal en un mensaje idéntico al publicado por el Everton.

