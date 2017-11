Ministro de Defensa británico dimitió por conducta inapropiada contra una periodista

El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimitió este miércoles, según informó un portavoz del gobierno, tras admitir esta semana una acusación de conducta inapropiada hacia una periodista.

El ministro y vicepresidente del Partido Conservador entre 2010 y 2012 ofreció disculpas el lunes por haber puesto una mano sobre la rodilla de la periodista Julia Hartley-Brewer durante una cena en 2002.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió esta semana medidas a los partidos políticos contra el acoso sexual tras revelarse que trabajadoras del Parlamento elaboraron una lista con acusaciones contra políticos y diputados.

"Diversas acusaciones sobre parlamentarios han salido a la luz en los últimos días, incluida alguna sobre mi conducta pasada. Muchas de ellas han resultado falsas, pero yo acepto que en el pasado caí por debajo de los estándares requeridos en las Fuerzas Armadas que represento", afirmó Fallon en una carta a la primera ministra, la conservadora Theresa May, que dio la bienvenida a su decisión.

"Aprecio la forma especialmente seria como ha considerado su posición y el particular ejemplo que quiere dar a los hombres y mujeres militares y a otros", afirmó la jefa de gobierno.

Tras conocerse el incidente con la periodista, el hasta ahora ministro explicó el lunes a través de un portavoz que se disculpó con ella "hace 15 años" y que ambos "lo consideran ahora un asunto cerrado".

"Julia es una buena amiga de Michael. Él se pasó de la raya cuando puso la mano sobre su rodilla. Ella dejó claro que (el gesto) no era bienvenido y él se disculpó, con razón, hace 15 años", señaló ese portavoz.

La propia periodista, que trabaja en la emisora TalkRadio, reaccionó esta jornada en Twitter a la decisión del ministro: "Madre mía. Michael Fallon acaba de dimitir como ministro de Defensa -aunque no creo que mi rodilla sea el motivo-", afirmó poco después de conocer la noticia.

Fallon, que en julio de 2014 sucedió en la cartera de Defensa al actual titular de Economía, Philip Hammond, agradeció en su carta de renuncia el "privilegio" de haber dirigido el ministerio durante este periodo: "Estamos cerca de derrotar el terrorismo de Dáesh (Estado Islámico) en Irak y Siria. Hemos adquirido un papel de liderazgo en la OTAN y hemos logrado asegurar un presupuesto de Defensa que crecerá por delante de la inflación cada año".

#Kneegate (although I doubt my knee was the reason) https://t.co/1S9uVEkNLG