Mujer que cortó el cuello a su hermana para quitarle al esposo fue condenada a cadena perpetua

Un brutal asesinato impactó a Inglaterra en mayo de 2016, cuando la joven de 27 años Sabah Khan apuñaló en su propia casa a su hermana Saima durante 8 minutos. Más de un año después, la mujer fue condenada este jueves a cadena perpetua en la cárcel.

Fue recién esta semana que la mujer confesó haber cortado el cuello y una mano a su hermana con un cuchillo, en un largo ataque que le causó 68 heridas distintas.

Según su testimonio, lo hizo para quedarse con el esposo de Saima, con quien tuvo un amorío durante 4 años.

El crimen ocurrió en la propia casa de la víctima, mientras sus cuatro hijos estaban dentro del hogar. Es más, Sabah había sido encargada por la familia de cuidar a los niños mientras atendían a un funeral. Sin embargo, durante la noche llamó a su hermana señalándole que uno de sus hijos no paraba de llorar.

Cuando la esperaba, la atrajo hacia la cocina y la asesinó.

El esposo de la hermana fallecida declaró a Daily Mail sentirse "arrepentido del amorío. Dejó a mis hijos sin su mamá. No hay un día que pase en que no me arrepienta".